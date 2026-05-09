Путин поблагодарил Словакию за сохранение памятников советским воинам

Глава России Владимир Путин на встрече в Кремле с премьер-министром Словакии Робертом Фицо выразил гостю признательность за уважительное отношение к истории. Президент РФ поблагодарил руководство и народ республики за сохранность мемориалов и мест захоронений советских воинов, павших при освобождении страны от фашизма.

«Россия ценит такой подход», — заявил российский лидер.

Путин подчеркнул, что память о совместной борьбе с нацизмом объединяет народы. В ответ Фицо подтвердил намерение Братиславы и впредь заботиться о воинских захоронениях как о неотъемлемой части общей истории.