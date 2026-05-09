Путин и Фицо в рамках встречи обсудили долгий путь премьера Словакии в Москву
Роберт Фицо и Владимир во время прошлых переговоров. Обложка © Life.ru
В Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Перед началом официальной части они пообщались тет-а-тет и в том числе обсудили маршрут, которым лидер республики добирался до Москвы.
«[Вы проделали] долгую дорогу, чтобы сюда добраться», — сказал Путин премьеру Словакии.
Напомним, что Роберта Фицо прилетел в Москву в рамках празднования 9 Мая. На парад Победы премьер-министр Словакии не приехал. Чтобы добраться до столицы России, Фицо пролетел через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию. В рамках своего визита он встретился с президентом России Владимиром Путиным.
