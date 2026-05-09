День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 11:22

Ушаков: Новых договорённостей о перемирии ко Дню Победы не было

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Новых договорённостей о продлении или изменении режима перемирия к Дню Победы не достигнуто. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в ответ на заявления американского лидера Дональда Трампа о возможном продлении режима прекращения огня.

«Нет, была договорённость о том, что перемирие, посвящённое Дню Победы, будет продолжаться три дня: 9, 10 и 11 числа», — сказал он журналистам.

Минобороны: Российские войска строго соблюдают перемирие с 00:00 8 мая
Минобороны: Российские войска строго соблюдают перемирие с 00:00 8 мая

Ранее Трамп объявил о достижении взаимопонимания с Москвой и Киевом о трёхдневной паузе в боевых действиях — с 9 по 11 мая. С его слов, в это время также запланирована процедура обмена удерживаемыми лицами. Песков сообщил сегодня, что продление перемирия после 11 мая пока не обсуждалось.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Юрий Ушаков
  • День Победы
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar