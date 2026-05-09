Ушаков: Новых договорённостей о перемирии ко Дню Победы не было
Новых договорённостей о продлении или изменении режима перемирия к Дню Победы не достигнуто. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в ответ на заявления американского лидера Дональда Трампа о возможном продлении режима прекращения огня.
«Нет, была договорённость о том, что перемирие, посвящённое Дню Победы, будет продолжаться три дня: 9, 10 и 11 числа», — сказал он журналистам.
Ранее Трамп объявил о достижении взаимопонимания с Москвой и Киевом о трёхдневной паузе в боевых действиях — с 9 по 11 мая. С его слов, в это время также запланирована процедура обмена удерживаемыми лицами. Песков сообщил сегодня, что продление перемирия после 11 мая пока не обсуждалось.
