Ушаков: Новых договорённостей о перемирии ко Дню Победы не было

Новых договорённостей о продлении или изменении режима перемирия к Дню Победы не достигнуто. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в ответ на заявления американского лидера Дональда Трампа о возможном продлении режима прекращения огня.

«Нет, была договорённость о том, что перемирие, посвящённое Дню Победы, будет продолжаться три дня: 9, 10 и 11 числа», — сказал он журналистам.