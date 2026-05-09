Песков заявил, что поездка делегации США в Москву пока не готовится
Поездка делегации США в Москву пока не планируется. Об этом журналистам рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, реальной [перспективы] пока нет», — сказал он.
По словам представителя Кремля, заявление президента США Дональда Трампа о готовности направить в столицу РФ представителей было сделано в «скорее сослагательном наклонении».
Ранее помощник президента по международным делам Юрий Ушаков высказался о наличии дальнейших договорённостей после достижения праздничного перемерия. По его словам, пока их не было и огонь прекращён на три дня.
