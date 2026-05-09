В тысячах километрах от очага: СМИ с тревогой пишут о новых случаях хантавируса

Сразу два новых случая заражения хантавирусом выявлены на значительном удалении от круизного судна MV Hondius, где ранее произошла первая вспышка. Об этом сообщает Reuters.

Новые предполагаемые очаги инфекции расположены на расстоянии тысяч километров друг от друга и от первоначальной точки распространения заболевания. Первый случай зафиксирован у гражданина Великобритании, проживающего на удалённом острове Тристан-да-Кунья. Симптомы недомогания у него появились вскоре после того, как он в середине апреля покинул круизный лайнер, стоявший на рейде у побережья.

Второй эпизод зарегистрирован на юго-востоке Испании, в провинции Аликанте. Медики диагностировали характерные признаки хантавирусной инфекции у 32-летней местной жительницы. Выяснилось, что женщина совершала авиаперелёт и сидела всего в двух рядах позади пассажирки из Нидерландов. Та, по данным источников, заразилась непосредственно на борту MV Hondius и позже умерла в больнице.

Специалисты обращают внимание, что оба новых случая никак не связаны между собой территориально, что осложняет эпидемиологическое отслеживание цепочки заражений. Расследование возможных путей распространения инфекции продолжается, медики изучают все контакты и маршруты заболевших.

Ранее сообщалось, что круизное судно MV Hondius, на борту которого была зафиксирована вспышка хантавируса Андес, после прибытия к Канарским островам продолжит маршрут в Нидерланды для проведения полной дезинфекции. Часть экипажа останется на борту: 30 человек продолжат работу, тогда как 17 членов экипажа будут эвакуированы на берег.