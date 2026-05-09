9 мая, 14:04

«Огромный долг перед родителями»: Президент Болгарии приняла участие в церемонии 9 Мая

Руководство Болгарии возложило венки к памятнику Неизвестному солдату в Софии

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Илияна Йотова

В Софии состоялась церемония возложения венков к памятнику Неизвестному солдату. В ней приняли участие первые лица страны — президент Болгарии Илияна Йотова, премьер-министр Румен Радев и глава Минобороны Димитр Стоянов.

«Сегодня мы чествуем День Победы — день победы во Второй мировой войне, самой большой трагедии в человеческой истории. Отмечаем и День развивающейся и мирной Европы, о которой мечтали её создатели», — сказала Йотова после церемонии.

Болгарский лидер заявила, что в условиях, когда мир снова раздираем конфликтами, нынешнее поколение в огромном долгу перед родителями и теми, кто придёт после, добавив, что родители завещали потомкам мир, и задача сегодняшнего поколения — оставить мир своим детям.

Полиция Вильнюса задержала мужчину с георгиевской лентой в День Победы

Ранее Life.ru рассказывал, как отмечают 9 Мая в Одессе: горожане идут с цветами к памятнику Неизвестному Матросу, посвящённому павшим советским воинам. Вход к мемориалу перекрыт полицией, а на подступах офицеры СБУ выборочно проверяют документы и изучают содержимое мобильных телефонов.

Юрий Лысенко
