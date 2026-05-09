«Огромный долг перед родителями»: Президент Болгарии приняла участие в церемонии 9 Мая

В Софии состоялась церемония возложения венков к памятнику Неизвестному солдату. В ней приняли участие первые лица страны — президент Болгарии Илияна Йотова, премьер-министр Румен Радев и глава Минобороны Димитр Стоянов.

«Сегодня мы чествуем День Победы — день победы во Второй мировой войне, самой большой трагедии в человеческой истории. Отмечаем и День развивающейся и мирной Европы, о которой мечтали её создатели», — сказала Йотова после церемонии.

Болгарский лидер заявила, что в условиях, когда мир снова раздираем конфликтами, нынешнее поколение в огромном долгу перед родителями и теми, кто придёт после, добавив, что родители завещали потомкам мир, и задача сегодняшнего поколения — оставить мир своим детям.