Гимн СССР прозвучал на набережной Ивангорода, его слышали в эстонской Нарве
Знамя Победы на набережной Ивангорода в Ленинградской области. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Гимн Советского Союза прозвучал на набережной Ивангорода в Ленинградской области во время концерта в честь Дня Победы. Об этом передаёт корреспондент РИА «Новости».
В Ивангороде проходит митинг-концерт «Одна страна — одна Победа», который хорошо виден и слышен с противоположного берега реки, где расположена эстонская Нарва. В самом начале мероприятия прозвучал гимн Советского Союза. Ведущий концерта Дмитрий Губерниев перед исполнением гимна СССР и последующим пением гимна России заявил, что в этот день музыка способна объединить Нарву и Ивангород.
«И сегодня место нашего замечательного концерта объединяет народы, которые ковали эту победу. Нас разделяет река, нас разъединяют законы, но никто не сможет разъединить наши сердца», — сказал Губерниев перед тем, как со сцены хор исполнил куплет и припев гимна СССР.
Ранее Life.ru сообщал, что в День Победы на набережной эстонской Нарвы собрались местные жители и туристы, чтобы в прямом эфире посмотреть трансляцию парада с Красной площади, организованную российской стороной. Автобусы доставили туда множество иностранных гостей, а вечером был запланирован концерт. Сотни жителей Нарвы вышли на набережную, чтобы услышать праздничный концерт в честь Дня Победы, проходящий в Ивангороде Ленинградской области.
