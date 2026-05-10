«Белая горячка» и инсульт: Нарколог призвал забыть о бане и тренировках после майских застолий

Майские праздники скоро останутся позади, но их последствия могут напоминать о себе ещё долго. Врач-психиатр-нарколог Алексей Казанцев рассказал в беседе с Life.ru, как правильно восстановить здоровье после застолий и снизить риски для организма.

Первым делом нужно восстановить кислотно-щелочной баланс. Для этого подойдут ощелачивающие напитки — например, минеральная вода. Также важно восполнить дефицит калия, магния и кальция. Помочь организму могут контрастный душ, прогулки и постепенное возвращение к активности. А вот сразу идти в баню или начинать интенсивные тренировки врач не советует. Полезно пить больше жидкости — подойдут нежирные процеженные бульоны и вода.

«Всё хорошо в меру. Но не забывайте: алкоголь — это нейротоксин, и он убивает ваш мозг», — отметил Казанцев.

Особое внимание врач посоветовал уделить хроническим заболеваниям. После злоупотребления алкоголем или выхода из запоя могут повышаться давление и частота сердечных сокращений. Это опасно гипертоническими кризами, инсультами и инфарктами.

«Тахикардия и учащённое сердцебиение могут привести к нарушению ритма, что может закончиться даже внезапной остановкой сердца. Это одна из основных причин смерти у людей, злоупотребляющих алкоголем», — предупредил специалист.

Не стоит забывать и о печени. По словам нарколога, поддержать её могут гепатопротекторы — как растительные средства, так и лекарственные препараты.

Однако главной задачей после праздников врач назвал восстановление сна. Для этого можно использовать препараты с мелатонином. Если бессонница сохраняется длительное время, необходимо обратиться к специалисту. В некоторых случаях причиной могут быть тревожные расстройства, требующие дополнительного лечения.

На фоне стойкого нарушения сна, особенно после нескольких дней употребления алкоголя с резким отказом от него, возможно развитие металкогольного психоза — так называемой белой горячки (delirium tremens).

Людям с риском судорожных припадков Казанцев рекомендовал не игнорировать противосудорожную терапию, поскольку в первые 48 часов после отказа от алкоголя риск эпилептиформных приступов особенно высок.

Главный совет врача людям с алкогольной зависимостью — полностью отказаться от спиртного. Тем, кто употребляет алкоголь умеренно, специалист посоветовал строго контролировать количество выпитого.

Ранее Life.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения называла условно допустимые дозы алкоголя для мужчин и женщин. Однако современные медицинские рекомендации всё чаще подчёркивают: безопасной дозы алкоголя для здоровья не существует.