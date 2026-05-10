В Берлине во время празднования Дня Победы задержали 43 человека

Обложка © X / Polizei Berlin Einsatz

Обложка © X / Polizei Berlin Einsatz

Полиция Берлина подвела итоги работы во время мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы. Правоохранители задержали 43 человека в ходе акций и собраний 9 мая. Ведомство опубликовало официальную статистику, указав причины задержаний и виды правонарушений.

«На данный момент проведено 43 мероприятия по ограничению личной свободы. В их число входят 25 нарушений общего порядка, один несанкционированный полёт дрона и 13 уголовных дел»,указано в сообщении городской полиции в соцсети X.

Полицейские возбудили уголовные дела за разные правонарушения. Среди них — оскорбления, сопротивление при задержании и нападение на сотрудников. В полиции добавили, что праздничные мероприятия прошли спокойно в течение двух дней. Серьёзных происшествий правоохранители не зафиксировали.

Ранее в Вильнюсе у Антакальнисского кладбища полиция задержала мужчину за георгиевскую ленту на одежде. На нарушителя составили административный протокол. В Литве публичное использование георгиевской ленты запрещено законом.

