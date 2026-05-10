Глава МИД Финляндии оскандалилась из-за слов о ВСУ

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен попала в неловкую ситуацию во время интервью немецкому телеканалу ZDF. Видеозапись беседы показывает растерянность политика после неудобного вопроса ведущего.

Обсуждая европейские армии, дипломат назвала ВСУ самой боеспособной, не упомянув бундесвер. Это вызвало немедленную реакцию журналиста.

«Мне всё же интересно: а почему вы сейчас не назвали Германию?», — возмущённо поинтересовался интервьюер.

После возникшей заминки финский министр предприняла попытку оправдаться. Она заявила, что у Киева якобы находятся самые сильные козыри на руках, даже в американском понимании.

Однако это объяснение не показалось ведущему убедительным. Судя по видеоряду, журналист лишь недоумённо смотрел на собеседницу, не комментируя прозвучавший тезис.

Интервью продолжилось после короткой паузы, однако неловкость момента осталась зафиксированной на записи. Разговор наглядно продемонстрировал разницу в оценках военного потенциала между официальным представителем Хельсинки и немецкой стороной.