В Бразилии обнаружили могилы нацистов Штангля, Цукурса, Вагнера и фон Шоуппе

Четверо нацистских преступников похоронены в бразильском Сан-Паулу. Об этом РИА «Новости» рассказал режиссёр Марсело Фелипе Сампайо, который снимает фильмы о беглых нацистах в Латинской Америке. Речь идёт о Франце Штангле, Герберте Цукурсе, Густаве Франце Вагнере и Гюнтере фон Шоуппе.

По словам режиссёра, тело Штангля после смерти в Германии перевезли в Бразилию его родственники, которые жили в этой стране. Штангль был экстрадирован из Сан-Паулу и умер в 1971 году в немецкой тюрьме.

О Гюнтере фон Шоуппе, служившем в Освенциме, пока известно сравнительно немного. Герберт Цукурс после войны скрывался в Латинской Америке. Латвийский коллаборационист был убит агентами израильской разведки «Моссад» в Монтевидео в 1965 году. Франц Штангль был комендантом лагеря смерти Собибор. Густав Франц Вагнер занимал должность заместителя коменданта Собибора и был известен особой жестокостью. В 1980 году он покончил с собой в Сан-Паулу.

Латинская Америка после Второй мировой войны стала одним из направлений, где скрывались бывшие нацисты и их пособники. Бразилия в этой истории остаётся одной из стран, где до сих пор находят следы таких беглецов.

