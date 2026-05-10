Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

10 мая, 11:55

В Берлине задержали 25 человек за символику СССР и России на День Победы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / B.Dpunkt

В Берлине 9 мая полиция задержала 25 человек за демонстрацию советской и российской символики во время акций, приуроченных ко Дню Победы. Об этом сообщила пресс-служба полиции города в соцсети Х.

По данным правоохранителей, среди них — 25 нарушений общего распоряжения, один несанкционированный запуск беспилотника, а также 13 уголовных дел. В числе оснований для возбуждения дел названы оскорбления, сопротивление полиции и нанесение телесных повреждений.

Отдельно отмечается, что часть участников также была задержана за использование символики СССР и России во время публичных акций. В полиции при этом подчеркнули, что в целом мероприятия в Берлине в течение двух дней прошли в основном мирно и без серьёзных инцидентов.

Полиция Берлина под крики «Ура!» разогнала украинцев-провокаторов у советского мемориала

Ранее в Берлине на территории советского мемориала в Трептов-парке произошёл инцидент с участием посетителей и полиции 9 мая, в День Победы. Конфликт начался после спора между женщиной и другим участником собрания. Ситуация, как уточняется, переросла в столкновение с представителями правоохранительных органов: женщина толкнула полицейского и выхватила у него рацию.

Милена Скрипальщикова
