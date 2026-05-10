Сенатор Волошин назвал технику Победы времён ВОВ частью народной памяти

Сенатор от ДНР Александр Волошин рассказал о роли советской военной техники в Великой Отечественной войне. Политик отметил вклад боевых машин на фоне старта молодёжной экспедиции «Код Непокоренных-2026».

«Техника Победы стала частью народной памяти! Она была не просто металлом, моторами и броней. За каждой машиной стояли конструкторы, рабочие заводов, испытатели, фронтовые механики и экипажи, которые часто ремонтировали боевые машины прямо под огнём», — цитирует сенатора интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Волошин назвал Т-34 символом военной мощи. Танк сочетал броню, подвижность и вооружение. Заводы выпускали технику в тяжёлых условиях войны. Тяжёлый ИС-2 помогал при штурме укреплений. Самоходные установки СУ-152 и СУ-100 поддерживали пехоту.

«Катюша» стала легендой фронта, добавил сенатор. В небе сражались истребители Як и Ла, штурмовики Ил-2. На земле работали орудия разного калибра. Волошин подчеркнул — труд тыла превратился в Победу благодаря этой технике.

К слову, современной военной техники на Параде Победы в этом году не было из соображениями безопасности. Также Президент РФ Владимир Путин пояснил, что боевую технику направляют на окончательный разгром противника в специальной военной операции.