Записку в храме можно подать неправильно: Что важно знать верующим

Церковные записки нужно подавать по определённым правилам: важно, чьи имена можно вписывать, как их писать и какие пометки использовать. Об этом RT рассказал заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов.

По его словам, в храмовые записки вносят только имена людей, крещённых в православии. За некрещёных можно молиться дома, а поминовение самоубийц допускается отдельно — после благословения духовника. Имена следует писать в родительном падеже и в церковной форме. Фамилии, отчества и степень родства указывать не нужно.

Для отдельных случаев используются специальные пометки. Детей до семи лет обозначают как «млад.», с семи до 15 лет — «отр.». Военнослужащего можно указать как «воина», больного — как «болящего», человека в дороге — как «путешествующего», а школьника или студента — как «учащегося». В заупокойных записках усопшего в течение 40 дней называют «новопреставленным».

Иванов напомнил, что записки можно подавать не только на литургию, но и на молебен, панихиду или сорокоуст — поминовение в течение 40 дней. Сейчас многие храмы принимают записки дистанционно — через сайты или мессенджеры. Главное, чтобы за просьбой о молитве стояло искреннее желание помолиться о ближнем.

