День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 12:59

Записку в храме можно подать неправильно: Что важно знать верующим

Глава «России Православной»: Церковные записки нужно подавать по правилам

Обложка © chatgpt

Обложка © chatgpt

Церковные записки нужно подавать по определённым правилам: важно, чьи имена можно вписывать, как их писать и какие пометки использовать. Об этом RT рассказал заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов.

По его словам, в храмовые записки вносят только имена людей, крещённых в православии. За некрещёных можно молиться дома, а поминовение самоубийц допускается отдельно — после благословения духовника. Имена следует писать в родительном падеже и в церковной форме. Фамилии, отчества и степень родства указывать не нужно.

Для отдельных случаев используются специальные пометки. Детей до семи лет обозначают как «млад.», с семи до 15 лет — «отр.». Военнослужащего можно указать как «воина», больного — как «болящего», человека в дороге — как «путешествующего», а школьника или студента — как «учащегося». В заупокойных записках усопшего в течение 40 дней называют «новопреставленным».

Иванов напомнил, что записки можно подавать не только на литургию, но и на молебен, панихиду или сорокоуст — поминовение в течение 40 дней. Сейчас многие храмы принимают записки дистанционно — через сайты или мессенджеры. Главное, чтобы за просьбой о молитве стояло искреннее желание помолиться о ближнем.

Без непотребств и с Божьей помощью: Для христиан запускают мобильную сеть
Без непотребств и с Божьей помощью: Для христиан запускают мобильную сеть

Ранее священник объяснил, обязательно ли креститься при виде храма или во время колокольного звона. Если человек чувствует внутреннее желание перекреститься, но стесняется окружающих, это может говорить о недостаточной твёрдости веры. На родной православной земле не стоит бояться открыто проявлять любовь к Богу. А если человек по какой-то причине не перекрестился, большого греха в этом нет.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Религия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar