СК возбудил дело из-за гибели ребёнка в ДТП с детским автобусом под Омском

Следственный комитет возбудил уголовное дело после столкновения детского автобуса с фурой в Омской области. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Инцидент произошёл на 519-м километре трассы «Омск — Тюмень». По предварительным данным, один ребёнок погиб. Ещё семерых несовершеннолетних вместе с водителем доставили в больницу с травмами разной степени тяжести.

Дело возбуждено по статьям: «нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека», а также «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

На месте работают криминалисты. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего, а также факторы, которые привели к аварии.

Отдельный блок проверки коснётся организаторов поездки. Следствие даст правовую оценку тому, как ответственные лица обеспечили транспортировку группы детей.