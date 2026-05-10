СК возбудил дело из-за гибели ребёнка в ДТП с детским автобусом под Омском
Обложка © «Макс» / УМВД по Омской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело после столкновения детского автобуса с фурой в Омской области. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.
Инцидент произошёл на 519-м километре трассы «Омск — Тюмень». По предварительным данным, один ребёнок погиб. Ещё семерых несовершеннолетних вместе с водителем доставили в больницу с травмами разной степени тяжести.
Дело возбуждено по статьям: «нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека», а также «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
На месте работают криминалисты. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего, а также факторы, которые привели к аварии.
Отдельный блок проверки коснётся организаторов поездки. Следствие даст правовую оценку тому, как ответственные лица обеспечили транспортировку группы детей.
В СК сообщили, что дети возвращались с соревнований. При этом ранее в прокуратуре информировали, что они ездили на просмотр кинофильма. Напомним, ДТП произошло в Тюкалинском районе, микроавтобус с несовершеннолетними направлялся в деревню Малиновка.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.