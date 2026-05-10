Алиев прошёлся по наблюдателям ЕС на армяно-азербайджанской границе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал европейских наблюдателей, которые находятся на армяно-азербайджанской границе. С таким заявлением он выступил на встрече с жителями города Зангилан в Карабахе.

По словам Алиева, у Баку не было цели уничтожать Армению или лишать её независимости. Он подчеркнул, что Азербайджан уже добился того, чего хотел.

Говоря о миссии Евросоюза, Алиев назвал её участников «так называемыми наблюдателями» и заявил, что они ведут себя так, будто защищают Армению от Азербайджана.

«Не нужно защищать Армению от нас. Мы добились того, чего хотели», — сказал президент Азербайджана.

Гражданская наблюдательная миссия Евросоюза находится в Армении с февраля 2023 года. Её задача — мониторинг ситуации на армяно-азербайджанской границе. Мандат миссии продлён до 19 февраля 2027 года.

Между тем в Кремле заявили, что вопрос о принадлежности Карабаха не относится к России и остаётся в зоне ответственности армянского руководства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва не хотела бы, чтобы Россию упоминали в контексте обсуждения карабахской темы. Представитель Кремля подчеркнул, что вопрос о принадлежности никак не касается России.