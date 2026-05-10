10 мая, 15:18

Самый северный «Бессмертный полк» прошёл на норвежском Шпицбергене

Обложка © Telegram / Генконсульство России на Шпицбергене

На норвежском архипелаге Шпицберген, который находится далеко за полярным кругом, состоялась самая северная акция «Бессмертный полк» в мире. Об этом сообщило российское генконсульство в регионе.

Полярники из российских посёлков 9 мая 2026 года отметили 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Торжество прошло «с душой и ярко», в уже сложившихся местных традициях.

Участники пронесли портреты своих героических предков, несмотря на суровый климат и удалённость от большой земли. Память о подвиге советского солдата жива даже за Северным полюсом.

Ранее Посольство России в Берлине выразило протест против решения Берлина, которое запрещает 8 и 9 мая вывешивать российские и белорусские флаги, а также использовать символы, связанные с Днем Победы, на советских воинских мемориалах. В дипмиссии назвали действия немецкой стороны абсурдом и цинизмом.

Дарья Денисова
