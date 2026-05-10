Кадыров в День скорби чеченцев напомнил о трагедиях прошлого

Глава Чечни Рамзан Кадыров в День памяти и скорби чеченского народа напомнил о трагических событиях, унёсших жизни многих его соотечественников. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Эта дата объединяет в себе боль утрат, тяжёлые испытания прошлых лет и память о людях, чьи судьбы оказались неразрывно связаны с трагическими страницами истории», — сказал он.

Кадыров особо отметил, что в генетической памяти чеченцев глубже всего засели депортация 1944 года, затяжные вооружённые противостояния и отголоски тех страшных дней, которые не обошли стороной ни одну местную семью. Как подчеркнул Кадыров, за этими событиями скрываются искалеченные человеческие судьбы, безвозвратно ушедшие близкие, слёзы матерей, украденное войной детство и незаживающие душевные раны, с которыми время справиться не в силах.

«Несмотря на пережитые трудности, наш народ сумел сохранить верность своей вере, уважение к традициям предков, внутреннюю стойкость и стремление к мирной жизни», — отметил он.

Подводя итог, Кадыров заявил, что в этот траурный день он душой находится рядом с каждой семьёй, потерявшей своих кровных, а все обращённые к Аллаху молитвы — не что иное, как мольба о безграничной милости и прощении грехов для тех, кому уже суждено не вернуться. Руководитель Чечни отметил, что горечь от невосполнимых утрат со временем не исчезает, однако совместная молитва позволяет хотя бы немного разделить эту боль и принести облегчение тем, кто остался жить с этой раной.

Напомним, памятная дата для жителей Чеченской Республики была установлена на основании указа, подписанного Кадыровым 11 апреля 2011 года. Каждый год десятого мая по всему региону организуют траурные акции, приуроченные к горестным страницам летописи чеченского народа и связанным с ними скорбным событиям.

Ранее сообщалось, что в день гибели своего отца, первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, Рамзан Кадыров поделился личными воспоминаниями. Он признался, что с годами всё чаще мысленно возвращается к их беседам, остро ощущая нехватку отцовской поддержки и наставлений. Глава республики подчеркнул, что отец оставил ему не просто память, а ответственность быть достойным своего народа и земли. В этот день он почтил память не только отца, но и всех жертв теракта 2004 года на грозненском стадионе «Динамо».