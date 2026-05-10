Праздник света и обновления: Стало известно, когда православные отметят Троицу в 2026 году

Православные христиане отметят День Святой Троицы 31 мая. Праздник входит в число двенадцати главных церковных торжеств и также называется Пятидесятницей.

Дата Троицы зависит от Пасхи: её отмечают на пятидесятый день после Воскресения Христова. В 2026 году Пасха пришлась на 12 апреля, поэтому праздник выпадает на последний день весны. Согласно книге Деяний апостолов, на пятидесятый день после Воскресения Иисуса Христа на его учеников, собравшихся в Сионской горнице, сошёл Святой Дух в виде огненных языков пламени.

После этого апостолы получили способность говорить на незнакомых им языках и отправились проповедовать христианское учение разным народам. С этого события Церковь отсчитывает своё начало, поэтому Троицу нередко называют днём её рождения.

