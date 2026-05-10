День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 17:01

Праздник света и обновления: Стало известно, когда православные отметят Троицу в 2026 году

Православные 31 мая отметят День Святой Троицы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Православные христиане отметят День Святой Троицы 31 мая. Праздник входит в число двенадцати главных церковных торжеств и также называется Пятидесятницей.

Дата Троицы зависит от Пасхи: её отмечают на пятидесятый день после Воскресения Христова. В 2026 году Пасха пришлась на 12 апреля, поэтому праздник выпадает на последний день весны. Согласно книге Деяний апостолов, на пятидесятый день после Воскресения Иисуса Христа на его учеников, собравшихся в Сионской горнице, сошёл Святой Дух в виде огненных языков пламени.

После этого апостолы получили способность говорить на незнакомых им языках и отправились проповедовать христианское учение разным народам. С этого события Церковь отсчитывает своё начало, поэтому Троицу нередко называют днём её рождения.

Не любая работа угодна Богу: Священник объяснил, когда труд считается грехом
Не любая работа угодна Богу: Священник объяснил, когда труд считается грехом

Ранее Life.ru рассказывал о православном празднике День святых жён-мироносиц, который напоминает о самых преданных последовательницах Иисуса Христа. Семь женщин стояли у креста, когда Иисуса Христа распинали, и именно они не отвернулись от своего учителя в самый страшный момент.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • РПЦ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar