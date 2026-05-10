На Бештау произошло возгорание сухой растительности

На горе Бештау в Ставропольском крае загорелась сухая растительность. Площадь пожара достигла 2 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

А ранее в посёлке городского типа Бисерть в Свердловской области сотрудникам МЧС удалось локализовать огонь, который успел уничтожить семь частных домов. Из-за сильного ветра существовала опасность, что пламя перекинется на соседние участки. Площадь, пройденная огнём составила 800 квадратных метров. Позднее возгорание было полностью потушено, ситуацию взяло под особый надзор ведомство прокуратуры Нижнесергинского района