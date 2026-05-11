Активистки Femen сорвали церемонию в честь Жанны д’Арк во Франции

Четыре активистки Femen сорвали церемонию в Каркассоне, посвящённую Жанне д’Арк. Они вышли к мэру Кристофу Бартесу во время его выступления с обнажённой грудью и надписями «феминистка, а не фашистка» (Femen no RN), после чего были задержаны. Об этом сообщает Le Figaro.

Мероприятие проходило у собора Сен-Мишель, где ранее по инициативе мэрии перенесли статую Жанны д’Арк на более заметное место. Церемония была приурочена к национальной дате, связанной с памятью о ней как историческом символе Франции.

Участницы акции заявили, что выступают против политического использования образа Жанны д’Арк и считают его «переприсвоение» недопустимым. По их словам, фигура исторически трактуется ими иначе и не должна связываться с современными правыми силами.

Кристоф Бартес, представляющий «Национальное объединение», ранее уже становился объектом критики из-за ряда управленческих решений в городе, включая ограничения по попрошайничеству и изменения в финансировании отдельных организаций и местных медиа.

А ранее украинское женское движение Femen и скандально известная панк-группа провели протестную акцию у российского павильона на Венецианской биеннале. Несколько женщин в розовых балаклавах, с оголенной грудью, подбежали к зданию. Они распылили дымовые шашки разных цветов — розового, голубого и желтого — и начали скандировать политические лозунги. Участницы акции протестовали против возвращения России на биеннале, а также выражали поддержку Украине и российским политзаключённым.