В МИД РФ сообщили о тенденции возвращения соотечественников в Россию

В 2025 году число граждан России, возвращающихся на родину по программе репатриации, выросло примерно в четыре раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом ТАСС рассказал директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками Геннадий Овечко.

«Ещё одна тенденция — рост числа переселенцев из стран с недружественными России политическими режимами. В основном это граждане ФРГ, Латвии, Эстонии, Украины, Литвы, Канады и США», — заявил Овечко.

По его словам, решение о переезде часто связано с общей социальной атмосферой за рубежом. Среди факторов он упомянул усиливающееся негативное отношение к русскоязычным, случаи бытовой дискриминации, а также неприятие части культурных и поведенческих норм.

Овечко также обратил внимание на изменения в регулировании миграции. С 2024 года действует механизм репатриации, в рамках которого предусмотрены различные формы поддержки для участников государственной программы переселения. Также были ужесточены критерии отбора: теперь обязательным стало тестирование на знание русского языка.

А ранее стало известно, что самой популярной европейской страной у российских туристов на майских праздниках стала Италия. Рост спроса на Италию в среднем по рынку достиг 23%. Причём с 2022 года организованное направление ежегодно прирастает на 10–20%. В тройку лидеров вошли экскурсионные туры во Францию (Париж) и Испанию (Барселона). Спрос на французское направление показал небольшой рост — 5–7%, на испанском же зафиксированы нулевые и даже минусовые показатели.