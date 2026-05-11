Иранские дроны атаковали американский танкер «Neha» в Персидском заливе

В Персидском заливе американский танкер «Neha» подвергся атаке иранских дронов. Об этом Fox News сообщил председатель Safesea Group С. В. Анчан, владеющий судном.

«В воскресенье в Персидском заливе два иранских дрона атаковали торговое судно «Neha», принадлежащее США. <...> Один дрон поразил судно, а другой промахнулся. На момент атаки судно было без груза и стояло на якоре недалеко от Дохи. На борту судна находились 23 моряка, пострадавших не было», — заявил он.

А ранее стало известно, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи перестал появляться на публике именно тогда, когда его голос нужен переговорщикам больше всего. Хаменеи не появлялся на людях с тех пор, как получил ранения в результате удара США и Израиля, в котором погиб его отец — аятолла Али Хаменеи. Новый верховный лидер также хранит молчание по поводу переговоров с Вашингтоном.