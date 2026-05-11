День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 00:09

Иранские дроны атаковали американский танкер «Neha» в Персидском заливе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

В Персидском заливе американский танкер «Neha» подвергся атаке иранских дронов. Об этом Fox News сообщил председатель Safesea Group С. В. Анчан, владеющий судном.

«В воскресенье в Персидском заливе два иранских дрона атаковали торговое судно «Neha», принадлежащее США. <...> Один дрон поразил судно, а другой промахнулся. На момент атаки судно было без груза и стояло на якоре недалеко от Дохи. На борту судна находились 23 моряка, пострадавших не было», — заявил он.

Трамп счёл неприемлемым ответ Ирана на предложение США
Трамп счёл неприемлемым ответ Ирана на предложение США

А ранее стало известно, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи перестал появляться на публике именно тогда, когда его голос нужен переговорщикам больше всего. Хаменеи не появлялся на людях с тех пор, как получил ранения в результате удара США и Израиля, в котором погиб его отец — аятолла Али Хаменеи. Новый верховный лидер также хранит молчание по поводу переговоров с Вашингтоном.

Хроника и главные события на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • Война на Ближнем Востоке
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar