Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев обратил внимание на публикацию WSJ. По его словам, издание прозрело — лидеры ЕС больше не могут отрицать своё катастрофическое положение.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) прокомментировал в соцсети X публикацию издания, в которой говорится, что лидеры европейских стран страдают от беспрецедентной непопулярности. Причины — слабая экономика, неприятие миграции и рост поддержки популистов по всей Европе.

«Всё это правда. Почему на Wall Street Journal сошло внезапное озарение? Европейские бюрократы просто не могут отрицать свои катастрофические провалы. Расплата не заставит себя долго ждать», — написал Дмитриев.

Ранее Дмитриев допустил, что Кир Стармер покинет пост премьера Британии на неделе. Как и предсказывалось, депутаты от Лейбористской партии и некоторые члены кабинета министров выступили против Стармера после катастрофического поражения на местных выборах. По словам главы РФПИ, Стармер уйдёт в отставку по графику уже на следующей неделе.