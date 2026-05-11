В МИД КНР подтвердили госвизит Трампа в страну 13-15 мая

11 мая Министерство иностранных дел КНР официально подтвердило, что государственный визит президента США Дональда Трампа в Китай состоится в период 13-15 мая текущего года. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

«По приглашению председателя Си Цзиньпина президент США Дональд Трамп совершит государственный визит в Китай с 13 по 15 мая», — уточняется в заявлении.

Ранее СМИ писали, что президент США Дональд Трамп в ходе визита в Китайскую Народную Республику обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином поддержку Пекином Москвы и Тегерана. Первоначально визит американского лидера в Пекин планировался на 31 марта – 2 апреля. Белый дом перенёс поездку из-за ситуации вокруг Ирана. Теперь Трамп встретится с китайским руководством в середине мая. Одной из ключевых тем станет взаимодействие Китая с Тегераном и Москвой.