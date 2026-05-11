Автосалоны готовы подарить Ferrari рэперу Navai после ДТП

Частные дилеры и сотрудники премиальных автосалонов Москвы заявили о готовности безвозмездно передать рэп-исполнителю Navai новый спорткар Ferrari после ДТП на Зубовском бульваре. Об этом сообщили представители нескольких автоцентров столицы, пишет РИА «Новости».

Представители одного из автосалонов в Сокольниках заявили, что готовы подарить Navai новую Ferrari любой модели. Главное условие — сохранение целостности автомобиля.

«Однако главным условием остается её цельность. То есть ему нужно потянуть эту машину, а сможет ли он сделать это второй раз — не знаем», — отметили в дилерском центре.

К акции присоединились частные автодилеры в Хамовниках и на Тверской. Один из них подчеркнул, что предложение не шутка, и автодилеры ждут артиста в гости. Кроме того, частные лица, торгующие спортивными машинами, запустили в соцсетях тренд с призывом подарить премиальный автомобиль при условии, что Бакиров больше не попадёт в аварийные ситуации.