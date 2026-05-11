Политический обозреватель Лоренцо Пачини в своей статье для портала Strategic Culture расценил прошедший в Москве Парад как предупреждение международному сообществу, свидетельствующее о серьёзности намерений России.

«Празднование 81-й годовщины Дня Победы служит предупреждением всему миру: Россия не отступила в 1945 году, когда освободила Берлин, и не отступит сегодня в отношении территорий, которые по праву принадлежат ей», — уточняется в публикации.

Автор отмечает, что Россия последовательно идёт к своим целям. При этом он считает, что мирные переговоры по Украине невозможны, пока у власти находится главарь киевского режима Владимир Зеленский.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис сообщил, что традиционный парад Победы в Москве наглядно продемонстрировал — странам Евросоюза не удастся запугать Россию. Как считает аналитик, то, как прошёл праздник, свидетельствует о том, что Москва действительно близка к завершению конфликта на своих условиях. Более того, Запад уже не в силах повлиять на этот процесс. Эксперт также обратил внимание на завершающую фразу Владимира Путина: «Победа будет за нами». По его мнению, эти слова подтверждают ожидания скорой победы в противостоянии с Украиной.