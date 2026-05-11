Жители Каменец-Подольского (Хмельницкая область) обвинили городские власти и командование подразделений ВСУ в присвоении средств, предназначавшихся для украинских военных в Сумском районе. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Часть денег, как утверждается, была выделена из бюджета города. Ещё часть собрали волонтёры для закупки необходимых припасов для военнослужащих. Местные жители считают, что эти средства могли быть присвоены представителями городской администрации и руководством армейских подразделений. Недовольство среди населения связано с отсутствием обещанного снабжения для бойцов.

Ранее сообщалось, что украинские медики распродают «допомогу» раненым бойцам ВСУ. Речь идёт о лекарственных препаратах, медицинских колясках, хозяйственных товарах, которые поставили Британия и Швеция.