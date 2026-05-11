Минобороны опубликовало видео установки флага России дронами в Херсоне 9 мая
В парке Славы оккупированного ВСУ Херсона водружён флаг РФ. Обложка © Минобороны России
Появилось видео, на котором российские военные с помощью беспилотника доставляют и устанавливают флаг РФ у мемориального комплекса в парке Славы в оккупированном ВСУ Херсоне. Запись опубликовало Минобороны России.
На кадрах зафиксирована доставка триколора к территории мемориального комплекса в парке Славы. Операция была приурочена к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Задачу выполнил расчёт ударно-разведывательных беспилотных систем 18-й общевойсковой армии.
Напомним, в День Победы российские военные использовали беспилотник для доставки цветов к мемориалу в херсонском Парке Славы, не заходя на территорию, контролируемую противником.
