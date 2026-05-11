Стало известно, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС

Европейский союз может приступить к прямым переговорам с Украиной о её вступлении в организацию уже до конца июня текущего года. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос перед заседанием глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.

Она заявила, что поторопит министров, поскольку первый кластер переговоров можно открыть ещё до окончания кипрского председательства в Совете ЕС, а остальные пять кластеров — в июле.

Статус кандидата на членство в Евросоюзе — это только первый шаг на весьма продолжительном маршруте к интеграции. Турция ожидает окончательного решения с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последним государством, принятым в ЕС на сегодняшний день, стала Хорватия: это случилось в 2013 году, причём весь путь от начала процесса до финала растянулся на десять лет.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что лидеры стран ЕС рассматривают разные варианты процесса вступления Украины в сообщество. В том числе рассматривается вариант со снятием «красных линий» для Незалежной.