Прохлада или кишечная палочка? Россиян предупредили об опасности летних напитков со льдом

Летние напитки со льдом могут представлять опасность для здоровья, если при его приготовлении нарушаются санитарные нормы. Об этом рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко в комментарии ТАСС.

«Если лёд был сделан из некипяченой водопроводной воды, использовались грязные формы или немытые руки — в напитке могут оказаться возбудители кишечных инфекций. Кроме того, влияет состояние ледогенераторов — если они редко проходят санитарную обработку, это повышает риск возникновения кишечных заболеваний у потребителей», — сказала она.

По её словам, низкая температура не уничтожает бактерии полностью, а лишь замедляет их размножение, что сохраняет риск заражения. Отдельное внимание эксперт обратила на так называемое перекрёстное загрязнение. В домашних условиях лёд нередко хранится рядом с сырыми продуктами, из-за чего бактерии могут попадать в воду и замерзать вместе с ней.

Специалист уточнила, что безопасный лёд должен готовиться только из бутилированной или предварительно прокипячённой воды, а также храниться в герметичной упаковке отдельно от сырья животного происхождения. В заведениях общественного питания, по её словам, стоит обращать внимание на внешний вид льда: мутные кубики, посторонний запах или неоднородная структура могут свидетельствовать о нарушении санитарных требований. Прозрачный лёд без примесей чаще всего указывает на использование фильтрованной воды и регулярную очистку оборудования.

Ранее сообщалось, что в жаркую погоду многие выбирают бутилированный чай как альтернативу сладким газированным напиткам, однако такой выбор не всегда безопасен при регулярном употреблении. Подобные напитки содержат значительное количество сахара, который сам по себе не является канцерогеном, но при избыточном потреблении способен приводить к ожирению, развитию диабета второго типа и другим метаболическим нарушениям.