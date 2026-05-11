11 мая, 09:31

Умер актёр из «Звёздных войн» Майкл Пеннингтон

Английский актер Майкл Пеннингтон. Обложка © «Звёздные войны: Эпизод 6 – Возвращение Джедая», режиссёр Ричард Маркуанд, сценаристы Лоуренс Кэздан, Джордж Лукас / Kinopoisk

На 83-м году жизни не стало английского актёра Майкла Пеннингтона, известного по роли в фильме «Возвращение джедая» из саги «Звёздные войны». Данную информацию передаёт газета Daily Mail.

Он запомнился зрителям как офицер Мофф Тиаан Джерджеррод в шестом эпизоде знаменитой космической саги. Однако это далеко не единственное его достижение. В 1969 году Пеннингтон исполнил роль Лаэрта в «Гамлете» Тони Ричардсона, который позже получил «Оскара». Также артист появлялся в лентах «Возвращение Шерлока Холмса» (1987) и «Железная леди» (2011).

Отдельного упоминания заслуживает его работа с Королевской Шекспировской труппой — на этой сцене он переиграл множество персонажей из пьес великого драматурга. Кроме того, Пеннингтон оставил после себя литературное наследие: несколько книг, включая работу о воплощении образов героев Антона Чехова и Фёдора Достоевского в театре.

Ранее сообщалось, что японский писатель Кодзи Судзуки, автор знаменитого цикла романов ужасов «Звонок», скончался в токийской больнице на 69 году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Судзуки приобрёл мировую известность благодаря таким хоррор-произведениям, как «Звонок» и «Спираль». Его книги легли в основу культовых экранизаций.

Юлия Сафиулина
