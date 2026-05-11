Минобороны раскрыло цену нарушений перемирия за стороны ВСУ

Минобороны РФ сообщило, что за минувшие сутки ВСУ потеряли в зоне СВО около 920 военнослужащих. По данным ведомства, это произошло в результате зеркальных действий российских сил в ответ на нарушения перемирия.

Самые крупные потери, согласно сводке, пришлись на зоны ответственности группировок «Восток» и «Центр» — свыше 320 и более 305 человек соответственно. В районах действий «Севера», «Запада», «Южной» и «Днепра» суммарно заявлено ещё до 295 военных.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ зафиксировало почти 24 тысячи нарушений перемирия со стороны ВСУ. В это число входит 12 попыток атак, 767 обстрелов и 6905 ударов с помощью дронов.