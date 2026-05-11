11 мая, 10:11

ВС РФ зеркально отвечали на нарушения перемирия украинской стороной

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

ВС РФ открывали ответный огонь после нарушений режима перемирия со стороны ВСУ. Действия российских подразделений носили зеркальный характер в ответ на атаки украинской стороны. Об этом сообщили в Минобороны РФ 11 мая.

«Вели ответный огонь по позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Минобороны: Силы ПВО за сутки сбили 85 украинских дронов

Ранее сообщалось, что в период действия перемирия российские войска не наносили ударов по позициям ВСУ с использованием авиации, артиллерии и ударных беспилотников. Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и ударные БПЛА в это время не применялись.

Напомним, президент России Владимир Путин согласился с инициативой главы США Дональда Трампа о временном перемирии с 8 по 11 мая. Помощник лидера РФ Юрий Ушаков сообщил, что такая договорённость появилась после телефонного разговора глав государств. При этом США, по словам Ушакова, также вели переговоры с украинской стороной.

Милена Скрипальщикова
