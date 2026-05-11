Сугробы по крыши и трёхметровые заносы парализовали жизнь на Ямале

На Ямал обрушилась настоящая зимняя буря, несмотря на календарный май. Аномальный снегопад в Ноябрьске побил все рекорды: за ночь выпало более 60 сантиметров осадков, что почти втрое выше климатической нормы для этого месяца. Порывы ветра достигают 23 метров в секунду, образуя трёхметровые сугробы.

Город фактически парализован. Водители бросают машины прямо на проезжей части. Общественный транспорт регулярно застревает в заносах. В соседнем Муравленко автобусы и вовсе перестали ходить, власти призвали жителей сидеть по домам.

Непогода нарушила и авиасообщение. В аэропортах Салехарда и Ноябрьска задержали не менее 14 рейсов, ещё несколько отменили. Полностью перекрыты трассы «Сургут – Салехард» и «Ноябрьск – Вынгапуровский». Коммунальные службы переведены на усиленный режим.

Власти округа назвали ситуацию аномальной. Снегопад продолжится в ночь на 12 мая, но затем синоптики обещают долгожданное потепление.

Ранее Life.ru писал, что в Ханты-Мансийский автономный округ пришла майская непогода — на западе региона фиксируют сильный ветер и снег. Стихия двинулась в Югру с Урала, где из-за шквалистых порывов падающие деревья обрывают провода, вызывая локальные отключения электричества. Жители сообщили, что подачу энергии в их населённых пунктах уже удалось восстановить, однако осадки продолжают заметать дороги и дворы.