Украинцу грозит до пяти лет тюрьмы за нападение на тюленя-монаха на Гавайях
Украинскому предпринимателю Игорю Литвинчуку грозит лишение свободы после инцидента с тюленем-монахом на Гавайях. Об этом пишет rg.ru.
По данным издания, мужчина закидал камнями тюленя-монаха. Теперь ему может грозить до пяти лет тюрьмы. Тюлени-монахи относятся к редким морским животным и находятся под охраной. На Гавайях за причинение вреда таким животным предусмотрена серьёзная ответственность.
Напомним, на Гавайях ранее задержали 37-летнего мужчину по подозрению в жестоком обращении с охраняемым тюленем-монахом. Украинский бизнесмен бросал камни в самку и в итоге привлёк внимание не только полиции, но и ФБР. Позже в Сети появилось видео, на котором местные жители напали на Литвинчука после инцидента с животным.
