Украинцу грозит до пяти лет тюрьмы за нападение на тюленя-монаха на Гавайях

Украинскому предпринимателю Игорю Литвинчуку грозит лишение свободы после инцидента с тюленем-монахом на Гавайях. Об этом пишет rg.ru.

По данным издания, мужчина закидал камнями тюленя-монаха. Теперь ему может грозить до пяти лет тюрьмы. Тюлени-монахи относятся к редким морским животным и находятся под охраной. На Гавайях за причинение вреда таким животным предусмотрена серьёзная ответственность.