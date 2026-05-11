11 мая, 11:56

Украинцу грозит до пяти лет тюрьмы за нападение на тюленя-монаха на Гавайях

Обложка © chatgpt

Украинскому предпринимателю Игорю Литвинчуку грозит лишение свободы после инцидента с тюленем-монахом на Гавайях. Об этом пишет rg.ru.

По данным издания, мужчина закидал камнями тюленя-монаха. Теперь ему может грозить до пяти лет тюрьмы. Тюлени-монахи относятся к редким морским животным и находятся под охраной. На Гавайях за причинение вреда таким животным предусмотрена серьёзная ответственность.

В ЮАР носорог насмерть затоптал зоозащитника, спасавшего животных

Напомним, на Гавайях ранее задержали 37-летнего мужчину по подозрению в жестоком обращении с охраняемым тюленем-монахом. Украинский бизнесмен бросал камни в самку и в итоге привлёк внимание не только полиции, но и ФБР. Позже в Сети появилось видео, на котором местные жители напали на Литвинчука после инцидента с животным.

