В ХМАО ураганный ветер сорвал крышу с многоквартирного дома

Сильный ветер сорвал кровлю с многоквартирного дома в городе Пыть-Яхе. Об этом сообщила прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа в своём официальном телеграм-канале.

В ХМАО ветром сорвало крышу с многоквартирного дома. Фото © Telegram / Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа -Югры

Для пострадавших от разгула стихии жильцов оперативно развернули пункт с выдачей горячей еды и предоставили возможность переночевать во временном убежище. Помимо этого, местные власти ввели на территории муниципалитета режим чрезвычайной ситуации.

«Прокуратурой будет дана оценка соблюдению жилищного законодательства и лицензионных требований управляющей компанией», — сообщили представители ведомства.

Как уточнили в прокуратуре, если в ходе разбирательства всплывут достаточные для этого основания, надзорное ведомство незамедлительно применит весь положенный по закону арсенал мер реагирования. Помимо этого, там заверили, что держат на личном контроле сразу два ключевых направления — и оперативную ликвидацию всех последствий случившегося, и последующее полноценное восстановление нарушенных прав жильцов аварийного дома.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе из-за рекордного майского снегопада десятки автомобилей оказались заблокированы на трассе. На дороге «Югра» образовалась длинная вереница неподвижных машин. Ограничения затронули участок протяжённостью почти 400 километров, где движение оказалось фактически парализовано.