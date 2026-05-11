Крыши летят, школы закрыты: Майский снегопад в ХМАО побил 90-летний рекорд
После мощного снегопада в ХМАО выросли сугробы по колено.
В Ханты-Мансийском автономном округе после мощного майского снегопада образовались сугробы по колено, а в регионе зафиксирован 90-летний рекорд по количеству осадков. Об этом стало известно SHOT.
После мощного снегопада в ХМАО выросли сугробы по колено.
Сильный циклон накрыл ХМАО и спровоцировал резкое ухудшение погодных условий, сопровождавшееся ураганным ветром. Порывы воздуха достигали 25–30 метров в секунду, из-за чего в населённых пунктах фиксировались разрушения и падения конструкций. По городам и посёлкам разлетались элементы крыш, падали деревья и светофорные объекты, что осложняло передвижение людей.
Особенно сложная обстановка сложилась в Пыть-Яхе, где был введён режим чрезвычайной ситуации после срыва крыши многоквартирного дома и эвакуации жильцов в пункт временного размещения. Из-за нулевой видимости, снежных заносов и сильного ветра закрылись трассы между Нижневартовском, Сургутом и Когалымом, а в Ханты-Мансийске начались массовые задержки авиарейсов.
Учебные заведения региона перевели на дистанционный формат работы из-за неблагоприятных погодных условий. Схожая ситуация наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе, где метель парализовала транспортную инфраструктуру. Аэропорт Ноябрьска приостановил работу, а все рейсы отменены как минимум до утра вторника.
Жители города вместе с коммунальными службами расчищают дороги и пытаются освободить автомобили из снежных завалов. В Ханымее сильным ветром сорвало часть кровли жилого дома, а в Тарко-Сале повреждения получила фасадная обшивка здания.
Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе из-за рекордного майского снегопада десятки автомобилей оказались заблокированы на трассе. На дороге «Югра» образовалась длинная вереница неподвижных машин. Ограничения затронули участок протяжённостью почти 400 километров, где движение оказалось фактически парализовано.
