Гидрометцентр: Москву накроют грозы на несколько дней

В Москве и Подмосковье со вторника, 12 мая, до пятницы, 15 мая, ожидаются грозы. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«Местами грозы ожидаются в Москве и области со вторника до пятницы», — утверждают синоптики.

По данным специалистов, грозовая погода будет наблюдаться днём. Температура в этот период составит от плюс 18 до плюс 24 градусов. В Гидрометцентре напомнили, что майская погода остаётся переменчивой, поскольку «климат перестраивается и готовится к лету».

Ранее Life.ru сообщал, что метеорологическое лето начнётся в Москве 13 мая. Воздух прогреется выше +15 °C, а в середине недели столбики термометров покажут до +23 °C.