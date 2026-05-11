Вашингтон проигнорировал просьбы Киева не продлевать исключение из санкций на российскую нефть.. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на украинских чиновников.

Представители Киева посетили США в начале апреля, незадолго до завершения срока действия временного снятия ограничений. В ходе переговоров они призывали американскую сторону не продлевать исключение, связанное с санкционным режимом в отношении российской нефти.

Собеседники издания утверждают, что в Вашингтоне им сообщили о планируемом завершении послабления. Однако позже, как отмечается, решение было пересмотрено, и президент США Дональд Трамп продлил действие исключения.

«Этот эпизод показал, что на Вашингтон нельзя полагаться», — пожаловались украинские чиновники.

При этом официальных подтверждений подобных обещаний со стороны США или Украины публично не приводилось.

Напомним, в апреле США вновь продлили на 30 дней генеральную лицензию, временно выводящую из-под санкций операции с российской нефтью, погруженной на танкеры до установленного срока. Как отмечают в Вашингтоне, это решение, ставшее результатом обращений более десяти наиболее уязвимых в энергетическом плане стран, направлено на предотвращение резкого скачка мировых цен на топливо, который без дополнительных объёмов сырья мог бы достичь критических отметок.

В Кремле, комментируя этот шаг, назвали происходящее попыткой стабилизировать глобальные энергетические рынки, подчеркнув, что без значительных поставок российских ресурсов сделать это невозможно, и констатировали ситуативное совпадение интересов Москвы и Вашингтона. Представители России также добавили, что решение, вероятно, вызовет беспокойство у «поджигателей войны» в Европе, в то время как всё больше стран начинают понимать системообразующую роль российского сырья для мировой экономики.

Ранее главарь украинского режима Владимир Зеленский раскритиковал решение американской администрации по ослаблению части ограничительных мер против России. Он заявил, что такие шаги не соответствуют текущей обстановке в зоне конфликта и в дипломатическом процессе.