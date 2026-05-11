Посол РФ в Германии Сергей Нечаев предупредил европейские страны о том, что их нынешний антироссийский подход чреват серьёзными последствиями. Об этом дипломат заявил, выступая на форуме «Мир посредством диалога», пишет Berliner Zeitung.

«Мы не хотим войны с НАТО, мы не хотим войны с Германией, об этом не стоит и говорить. Но если нам придётся столкнуться с этими военными попытками, то мы не сможем ничего гарантировать для будущего Европы», — сказал он.

На том же мероприятии дипломат сообщил, что Москва фиксирует для себя все немецкие компании, которые занимаются производством оружия для украинских вооружённых сил. Он пояснил, что именно из этой техники, сделанной в ФРГ, наносятся удары по российской территории.

Ранее сообщалось, что стратегия Запада по давлению на Россию через санкции, военную помощь Киеву и свёртывание диалога не даёт нужного результата, но при этом повышает угрозу военной эскалации. Такую оценку даёт газета Berliner Zeitung. В материале отмечается, что Европа полагала, будто сможет восстановить прежний мирный порядок санкционным давлением и почти полным отказом от контактов с Москвой. Однако этот план не срабатывает. Россия вовсе не оказалась в международной изоляции, поскольку целый ряд крупных держав вовсе не желает Западу победы.