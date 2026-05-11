Итальянский журналист Томас Фази раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас после её выступления против кандидатуры бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера на роль переговорщика с Россией. Свою позицию Фази изложил в соцсети X.

По его словам, если кто-то и не подходит для представления интересов Европы, то это сама Каллас. Журналист заявил, что глава евродипломатии получила должность, по его мнению, не для поиска мира, а для того, чтобы не допустить завершения конфликта с Россией в интересах военно-промышленного комплекса и США.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что лучшим партнёром для диалога между Россией и Европой он видит бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. В Берлине, однако, рассматривают другой вариант. По последним данным, там обсуждают кандидатуру президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Каллас выступила против того, чтобы Шрёдер стал переговорщиком с Россией. При этом она подтвердила, что министры иностранных дел стран ЕС в конце мая обсудят возможный диалог с Москвой. По словам Каллас, Шрёдер известен как лоббист российских компаний. Она считает, что в случае его назначения представителем Европы он фактически оказался бы «по обе стороны стола».