Конкретных планов по визиту Уиткоффа в Россию пока нет, заявил Песков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что пока нет никаких конкретных планов относительно визита в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. При этом он выразил надежду на продолжение сотрудничества в этом направлении.

«Пока нет никаких чётких планов на этот счёт, но мы рассчитываем на продолжение этого формата», — сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что представители США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время могут вновь приехать в Москву для продолжения диалога по украинскому урегулированию.