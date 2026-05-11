Российско-американские отношения по-прежнему находятся на нуле, заявил Песков

Помощник президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подвижек в двусторонних отношениях России и США пока нет. По словам представителя Кремля, ситуация остаётся прежней, а для её изменения необходимы дальнейшие действия, в том числе со стороны Вашингтона.

«Давайте не забывать, что у нас никаких подвижек в двусторонних отношениях нет. Они на нуле по-прежнему. И здесь ещё предстоит сделать шаги, в том числе, кстати, и американской стороне. Они пока этих шагов не делали», — сказал представитель Кремля.

Последний на сегодняшний день телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 29 апреля. Тогда российский лидер сообщил своему коллеге, что Москва готова объявить перемирие на время празднования Дня Победы.