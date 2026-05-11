Названы дата и место прощания с актёром из сериала «Возвращение Мухтара» Николаевым

Прощание с заслуженным артистом России Вячеславом Николаевым, бывшим актёром Российского академического молодежного театра (РАМТ) и исполнителем роли Иванова в сериале «Возвращение Мухтара», состоится 13 мая в морге Городской клинической больницы им. С. П. Боткина. Начало церемонии запланировано на 11:15. Об этом ТАСС сообщил источник в театре, ссылаясь на вдову актёра.

Похоронят актёра на Городковском кладбище в Подмосковье.

Напомним, Вячеслав Николаев скончался 8 мая в возрасте 67 лет. Ранее сообщалось, что актер болел и перенёс инсульт. Последний раз он посещал РАМТ в 2025 году, чтобы проститься с коллегой Алексеем Веселкиным.