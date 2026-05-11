«Час сидел — рыдал»: Песков не сдержал эмоций на ледовом шоу ко Дню Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что не смог сдержать слёз на ледовом шоу Татьяны Навки «Дневник памяти». Постановка олимпийской чемпионки по фигурному катанию в танцах на льду была приурочена к 81-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По словам Пескова, шоу произвело на него очень сильное впечатление. Он отметил, что именно так, через современные сценические форматы, важно передавать память о войне молодым поколениям.

Представитель Кремля подчеркнул, что молодые люди воспринимают историю иначе, чем предыдущие поколения, но рассказывать им о войне всё равно необходимо. Если этого не делать самим, за передачу памяти возьмутся другие — и сделают это не так, как нужно, потому что у них другая историческая память.

Песков назвал постановку восхитительной и признался, что проплакал во время всего представления. В спектакле на льду участвовали Татьяна Навка, Пётр Чернышев, Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Аделина Сотникова, Максим Ковтун и другие известные фигуристы.

«Дневник памяти» рассказывает об основных событиях Великой Отечественной войны. В центре сюжета — история любви фронтового корреспондента и девушки Шуры. Герой уходит на фронт, а его возлюбленная ведёт дневник все 1418 дней войны. Через эту историю зрителям показывают битву за Москву, блокаду Ленинграда, Сталинградскую битву, оборону Севастополя, труд работников тыла и судьбы узников концлагерей.

Ранее Дмитрий Песков называл День Победы святым праздником для всех россиян. Он также подчёркивал, что молодое поколение не должно знать ужасов войны. По словам пресс-секретаря президента РФ, ради этого в годы Великой Отечественной погибли десятки миллионов человек. Песков отмечал, что сегодня молодые люди уже не до конца понимают, что такое война, и это правильно: они не должны переживать подобный опыт.