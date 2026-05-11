Песков заявил об отсутствии подвижек по хоккейному матчу между Россией и США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подвижек в организации хоккейного матча между сборными России и США пока нет. При этом он отметил, что такая игра могла бы стать важным событием на фоне возможного улучшения отношений двух стран.

«Наверное, это очень важно и было бы здорово. И это было бы хорошим обрамлением каких-то подвижек в двусторонних отношениях», — заявил Песков.

Ранее Песков заявлял, что отношения между Россией и США по-прежнему находятся на нуле. Ситуация остаётся прежней, а для её изменения необходимы дальнейшие действия, в том числе со стороны Вашингтона.