Песков заявил об отсутствии подвижек по хоккейному матчу между Россией и США
Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подвижек в организации хоккейного матча между сборными России и США пока нет. При этом он отметил, что такая игра могла бы стать важным событием на фоне возможного улучшения отношений двух стран.
«Наверное, это очень важно и было бы здорово. И это было бы хорошим обрамлением каких-то подвижек в двусторонних отношениях», — заявил Песков.
Ранее Песков заявлял, что отношения между Россией и США по-прежнему находятся на нуле. Ситуация остаётся прежней, а для её изменения необходимы дальнейшие действия, в том числе со стороны Вашингтона.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.