Politico: Блогеров YouTube и TikTok хотят приглашать на саммиты ЕС

Совет ЕС представил проект, по которому YouTube- и TikTok-инфлюенсеров начнут приглашать на саммиты Евросоюза и часть министерских встреч. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, инициатива должна стартовать уже в июле. Блогеры смогут получать доступ в штаб-квартиры Совета ЕС в Брюсселе. Сейчас такие площадки открыты для журналистов, аккредитованных институтами Евросоюза. При этом инфлюенсерам не разрешат задавать вопросы министрам и лидерам стран ЕС.

Как пишет Politico, дипломаты, присутствовавшие на рабочей группе по вопросам информации в Брюсселе, были удивлены предложением Евросовета. Несколько собеседников издания на условиях анонимности заявили, что не видят в нововведении дополнительной ценности. По их мнению, многие блогеры вряд ли хорошо понимают, как работает Евросовет.

Инициативу раскритиковала и Международная ассоциация прессы. Там указали, что в отличие от аккредитованных журналистов инфлюенсеры не обязаны раскрывать, кто платит им за позитивные публикации.

