11 мая, 18:40

В Бодайбо доставили более 5 тонн воды после аварии

Обложка © Telegram/#кобзевнасвязи

В город Бодайбо Иркутской области доставили более пяти тонн питьевой воды после аварии на водозаборной станции. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Водоснабжение в городе было нарушено после того, как ледоход на реке Витим вынес плавучую водозаборную станцию на берег. По словам Кобзева, специальный рейс с водой прибыл в Бодайбо вечером в понедельник. Из Иркутска направили более пяти тонн воды — это максимальный объём, который смог взять на борт самолёт.

Губернатор уточнил, что разгрузка начнётся во вторник утром. В первую очередь воду доставят в социальные учреждения, многодетным семьям, инвалидам и пенсионерам.

Кобзев отметил, что до восстановления штатной работы станции питьевую воду будут доставлять в город авиацией и автотранспортом. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. На месте их координирует заместитель председателя правительства Иркутской области Александр Суханов.

Главе Бодайбинского поселения предъявили обвинение по делу об аварии

Напомним, жители Бодайбо вновь столкнулись с перебоями водоснабжения. Причиной стала авария на насосной станции после резкого подъёма уровня реки Витим и бурного ледохода. Из-за этого плавучую водозаборную станцию вынесло на берег. После остановки водозабора местные жители начали массово скупать питьевую воду. В магазинах почти не осталось пятилитровых бутылок, а оставшиеся ёмкости по 5–6 литров, по словам горожан, продаются по завышенным ценам.

Ситуацию осложняет и то, что большинство колодцев и родников в населённом пункте замёрзли, поэтому альтернативных источников воды у людей почти нет. Ремонтные работы на станции продолжаются. Из-за проблем с водой в Бодайбо с 12 по 15 мая включительно приостановили работу всех детских садов. Школьников перевели на дистанционное обучение.

Николь Вербер
