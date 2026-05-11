Стали известны дата и место прощания с правнучкой Владимира Ленина

Отпевание пройдёт в 13:00 в Церкви иконы Божией Матери Знамение в Марьине-Знаменском в Красногорске. После этого состоится прощание в Митинском крематории. Начало церемонии запланировано на 14:40.

Напомним, Елена Ульянова скончалась 8 мая. Ей было 47 лет. Причиной смерти стало острое инфекционное заболевание, о том, с каким именно недугом боролись врачи, не уточняется. Ульянова родилась в Москве в 1978 году. В начале 90-х она училась за границей: во Франции и США. После этого вернулась в Россию, где присоединилась к КПРФ и активно участвовала в общественной жизни.